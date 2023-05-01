KGM başvuruları için geri sayım devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için yayımlanan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı İŞKUR platformu üzerinden yapılacak. Peki, 2023 KGM işçi alımı şartları ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilenler...