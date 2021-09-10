Karavanıyla şehir şehir gezerek sokak hayvanlarına mama dağıtıyor

Kocaeli'den yola çıktığını ve hedefinin tüm Türkiye'deki sokak hayvanlarına ulaşmak olduğunu anlatan İlgar, "Kocaeli'de bu konularla ilgili çeşitli derneklerde görev aldım. Bir hedefim de Türkiye'nin bütün noktalarına gidip burada bu işe gönül veren insanları tanımak ve onların sorunlarını dinleyip beraber hareket etmek. Bugün Susuz'dayız, Susuz Belediye Başkanlığının sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar gerçekten çok güzel, bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.