Karasu Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nda balık ölümleri ve kötü koku üzerine inceleme başlatıldı. İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması yasaklandı.
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Gaziantep'te Karasu Çayı’nda balık ölümleri ve kötü koku üzerine inceleme başlatıldı.
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Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısında balık tutmak isteyen vatandaşlar, suyun üzerindeki ölü balıkları ve kötü kokuyu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri çayda incelemede bulunarak su numunesi aldı.
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İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması yasaklandı.
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