12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki ilk yeni koronavirüs (COVID-19) vakasının görülmesinin ardından vatandaş dezenfektan almak için eczanelere akın etti. Ancak eczanelerde dezenfektan bulmakta sorun yaşanıyor. Fiyatlar ise neredeyse 3 kat arttı. Bu fahiş artışa çözüm önerisi eczacılar geldi. Eczanelerin aylık en fazla 2 litre alkol alma kotası kaldırılırsa, eczacılar kendi dezenfektanlarını üretebilecek. Dezenfektan fiyatları da normal fiyatlarına düşecek. Alkol kotasının kaldırılması Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de gündeminde.
Yeni koronavirüsten korunmak için tedbiri artıran vatandaş, dezenfektan temini için eczanelere koşuyor. Ya raflarda dezenfektan bulamıyor ya da yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, en büyük sıkıntılarının alkol temini olduğunu söyledi ve "Meslektaşlarımıza şu anda aylık 2 litre alkol alabilme sınırlaması var. Bu sınırlama kalktıktan sonra meslektaşlarımız dezenfektanları kendi laboratuvarlarında yapıp halka sunabilecek" dedi.
"26 BİNDEN FAZLA ECZACI DEZENFEKTAN ÜRETEBİLİR"
Türkiye genelinde 26 binden fazla eczane olduğunu vurgulayan Ercanlı, alkol sınırlamasının kaldırılmasının Koronavirüs Bilim Kurulu'nun da gündeminde olduğunu ve yakın zamanda kaldırılma kararının getirileceğine işaret etti. Ercanlı, "Eczanelere bu hak verilirse fiyatlarda da bir gerileme olacak. Zaten fahiş fiyatlar eczacıları rahatsız ediyor. Halkımız bir ürüne istediği zaman ulaşabilirse zaten panik havası ulaşmaz" diye konuştu.
"DEZENFEKTAN FİYATLARI NORMAL HALİNE DÖNER"
Eczaneler dezenfektan yapımı konusunda istekli. Arz ve talep dengesini sağlamakta zorlandıklarını belirten Eczacı Ahmet Çakan, "Tedarikçilerde bu fiyat 8-10 katına çıkmış vaziyette. Bunların önü açıldığında bizler eczanemizde hazırladığımız dezenfektanlarla da gereken hizmeti verebiliriz ve çok cüzi rakamlara" dedi.
ECZACI YAPIMI DEZENFEKTAN TARİFİ
Dezenfektanlar, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Eczacılar Birliği'nin tariflerine göre yapılıyor. Birkaç çeşit dezenfektan tarifi bulunuyor. Eczacılar dezenfektan yapımıyla ilgili eğitimleri eczacılık fakültelerinde alıyorlar. Eczacı Ahmet Çakan, kendi eczanesinin laboratuvarında dezenfektan yapımını anlattı:
"Yasal olan tek alkol eczanelerdedir. Merdivanaltı alkol üretimi çok fazladır. Metil alkol fiyatı düşük olduğu için piyasada dolaşıyor ama körlüğe neden olabilir. İlaç yapımında kullandığımız alkol bize yüzde 96 olarak gelir. Alkol çevirmesi denen bir yöntemle, yüzde 96 alkolü yüzde 70'e çeviriyoruz. Alkol, antiseptik nedeniyle kullandığımız bir malzeme. Hidrojen peroksit ya da bildiğimiz oksijenli su. Antimikrobiyel etkisinden dolayı kullanıyoruz. Alkolün kurutucu etkisini minimilize etmek için de gliserin var. Bunlar kesinlikle evde yapılabilecek şeyler değil. Belli oranları ve formülleri var."
KİŞİYE ÖZEL DEZENFEKTAN
Karışım, hazırlanmasının ardından 2 gün boyunca kapalı ve ışık almayan ortamda bekletiliyor. Ardından sprey kutularına konuluyor. Önemli bir detayda etiketler. Çakan, "Haricen kullanılan preparatlar için kırmızı etiketlerimiz var. Üzerine oranları olmamak şartıyla kullanılan ürünler yazılıyor. Hastanın adı, kullanılışı yazıyoruz ve ardından kaşemizi basıyoruz. Bu şekilde hangi eczaneden alındığı da belli oluyor. Kişiye özel oluyor çünkü alerjisi ya da başka bir hassasiyeti olabilir."
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