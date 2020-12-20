Pandemi onlara uğurlu geldi

Kumsalda Pokora ile birlikte çekilen karesini yayınlayan iki çocuk annesi Milian, hamile olduğunu duyurdu.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 39 yaşındaki Christina Milian, gönderisine, "Sen, ben ve sevecek üç kişi daha" notunu düştü.