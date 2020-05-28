Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüsün etkisi yavaş yavaş azalsa da insanlar evde kalmaya devam ediyor. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayanlar da evde yapmak istedikleri işlerini tamamlıyor... Odalarını, evlerinin dış cephelerini yenileyenler, balkon ve bahçelerine dokunuşlar katan sosyal medya kullanıcılarının 'kendin yap' projelerini bir araya getirdik.