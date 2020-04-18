(0-6 yaş için)



SAAT KAÇ

David A. Adler (İthaki)



Gelin çocuklara zamanı öğretelim! Kitapta, dört insan ve bir uzaylıdan oluşan astronot ekibi var. Tüm gün çalıştılar ve akşam yemeğinde pizza yemek için sabırsızlanıyorlar. Ama bir sorun var: Akşam yemeğine kaç saat kaldı? Bu galaksiler arası macerada saatleri, dakikaları, saniyeleri; analog ve dijital saatlerin farkını ve daha pek çok şeyi öğrenme vakti…