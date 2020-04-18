18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
(0-6 yaş için)
SAAT KAÇ
David A. Adler (İthaki)
Gelin çocuklara zamanı öğretelim! Kitapta, dört insan ve bir uzaylıdan oluşan astronot ekibi var. Tüm gün çalıştılar ve akşam yemeğinde pizza yemek için sabırsızlanıyorlar. Ama bir sorun var: Akşam yemeğine kaç saat kaldı? Bu galaksiler arası macerada saatleri, dakikaları, saniyeleri; analog ve dijital saatlerin farkını ve daha pek çok şeyi öğrenme vakti…
ŞEFTALİ AĞACI
Gündüz Öğüt (Yitik Ülke)
Kendileri küçük, hayalleri büyük çocuklarlayız. Kasabadaki ilkokula gelen sürpriz konuklar, çocukların hayal güçlerine yepyeni kapılar açıyor. Öğrencilerini sanatla tanıştırmak için çaba harcayan Erkan Öğretmen, eline keman aldığında büyülenen Ali, kardeşi Kemal ve diğerlerinin iç dünyasına tanık olurken, dünyaya başkalarının gözünden bakmayı öğreniyoruz.
FASULYE SIRIĞINA TIRMAN JACK
Alexandre Jardin (1001 Çiçek)
Jack ve Fasulye Sırığı’nı hatırlarsınız. Bu kitapta ise Jack, sihirli fasulyeyi yaşlı adamdan almakta tereddüt ediyor ve Sandra hiç tereddüt etmeden kitabın içine girerek hikâyeyi değiştiriveriyor. Acaba Sandra işleri yoluna koymayı başarabilecek mi? 90’ların başında “Fanfan” adlı gençlik kitabıyla sükse yapan Fransız yazardan ilginç bir çocuk kitabı.
HARRY POTTER: SİHİRLİ YARATIKLAR
Anonim (Yapı Kredi)
Harry Potter filmlerinden ilham alan illüstrasyonlarla dolu bu boyama kitabında Yasak Orman ve Büyük Göl’ün yaratıklarının yanı sıra başka pek çok sihirli yaratıkla karşılaşacaksınız. Harry, Ron ve Hermione’nin Gringotts’tan ejderha sırtında kaçışlarını tekrar yaşayacak; büyücüler dünyasında çıkacağınız yolculukta yaratık temalı desenleri keşfedeceksiniz.
BİR PARÇA MUTLULUK ARIYORUM
Neele (İş Bankası)
Bu yaşlarda yavaş yavaş sorular sorulmaya başlar: Mutluluk nedir? Kitapta, mutluluğun ne olduğunu bir türlü çözemeyen minik fare, bir parça mutluluk için yollara düşer. Mutluluk zengin tilkide olabilir mi? Ya da ormanın başkanı ayıda? Belki de ötüşü dillere destan çalı kuşunda... Tüm gün ormanı dolaşarak mutluluk arayan fare, aradığını bulabilir mi sizce?
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