Karantina ayrılıkları

CEM YILMAZ - SERENAY SARIKAYA
Bu yılın en sürpriz aşkı hiç şüphe yok ki Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya birliteliğiydi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından sürpriz aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.
HADİSE - KAAN YILDIRIM
Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurdu. Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.
SEVCAN YAŞAR - SERMİYAN MİDYAT
Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar olaylı bir şekilde ayrıldı. Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti. Birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olan taraftlardan Sevcan Yaşar, ses kayıtlarını ve darp görüntülerini paylaştı. Yaşar, "Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi" dedi
OZAN GÜVEN - DENİZ BULUTSUZ
Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitti. Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve Hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti. Güven, 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
SILA - HAZER AMANİ
Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani boşanma kararı aldı. Çift ayrılık haberini yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu. Sıla ve Hazer Amani, “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.” dedi
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