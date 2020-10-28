"Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" radyo tiyatrosu dinleyiciyle buluştu

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce Mustafa Cihat'ın koordinatörlüğü ve Nisan Kumru'nun yönetmenliğinde hazırlanan eser, Diyanet Radyo'da her gün saat 09.00, 17.45 ve 02.00'de 8-10 dakikalık bölümler halinde yayımlanıyor.
Genel seslendirmenin şair ve sunucu İbrahim Sadri tarafından yapıldığı eser, TRT iş birliğiyle çizgi film formatında da hazırlanacak.
Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin geniş kadronun yer aldığı uzun soluklu çalışmayla 3 yılda hazırlandığını belirtti.
Bu özellikleri dolayısıyla kapsamlı bir proje olduğunu vurgulayan Kurt, "890 karakterin yer aldığı, 100 profesyonel seslendirme sanatçısının görev yaptığı, 120 kişilik bir ekiple hayata geçirilen dünya çapında kapsamı itibarıyla benzeri olmayan bir proje. 160 bölümden oluşması da bunun ne denli kapsamlı bir çalışma olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.
- "Takipçiyi merakta bırakıp heyecanla beklemesini sağlayacak"
Kurt, eserin takipçisini merakta bırakıp bir sonraki bölümü heyecanla beklemesini sağlayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından böyle bir projenin yapılmış olması sahih kaynaklara dayanan doğru bir siyer anlatımını insanımıza ulaştırmayı sağladı. Peygamber Efendimizin buyrukları direkt kendi dilinden değil dolaylı anlatım yoluyla aktarıldı. Peygamber Efendimiz seslendirilmedi. Peygamber Efendimize hürmeten filmlerde de malumunuz görüntüsü kullanılmaz. Sesi de direkt olarak kullanılmadı ama dolaylı bir anlatımla, nakil yoluyla seslendirilmiş oldu. Peygamberimizin mesajları belli bir netlikte insanımıza ulaştırıldı."
Radyo tiyatrosu çalışması kapsamında yapılacak projelere değinen Kurt, "Peygamberimizin arkadaşlarının hayatları, sahabi hayatları konusunda da radyo tiyatrosu çalışmalarımız olacak. Bunun peşine inşallah onlar da gelecek." dedi.
- "Peygamber Efendimizin evrensel mesajlarını insanlara ulaştırıyoruz"
Kurt, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına da değinerek, şunları kaydetti:
"İslam karşıtlığı Peygamber Efendimiz üzerinden Fransa'da bugünlerde kışkırtılmaya çalışılıyor. Mevlid-i Nebi Haftası'ndayız. Peygamber Efendimizin hayatını, insanlığa getirdiği evrensel mesajları, sevgiye, barışa, huzura dair öğretilerini bu hafta vesilesiyle insanlara ulaştırıyoruz. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızın hem kendilerinin hatırlamaları hem de çocuklarımızın Peygamberimizin bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran evrensel mesajlarını öğrenmesi için projeye sahip çıkmalarını, takip etmelerini önemle hatırlatmak istiyorum."
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