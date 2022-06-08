Metal testerelerle film müziği

'Karanlık Madde' adlı sinema filmi adını kuantum fiziğinin en önemli terimlerinden biri olan, NASA'nın tanımıyla karanlık maddeden alıyor.
Filmi sıra dışı bulan İranlı besteci ve müzisyen Kamyar Behbahani, metal testereleri keman yayıyla kullanarak özel sesler tasarladı.
Gizem, macera ve heyecanı iliklerinizde hissettirecek, cin, şeytan, peri ve katil olmadan hikâyeleştirilen, türü nedeniyle Türkiye”de ilk olma özelliği taşıyan, macera - gerilim filmi 'Karanlık Madde’' sadece kendine has olaylar örgüsüyle seyircilere farklı bir deneyim vadediyor.
Yapımcılığını 2Bros.Productions yaptığı, senaryosunu Pouyan Asgari’nin yazdığı, yönetmenliğini İman Tahsin’in üstlendiği, Türk sinemasında kendi kategorisinde ilk olma özelliği taşıyan film ‘Karanlık Madde’nin başrollerini Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar paylaşıyor.
Tamamı doğada geçen macera-gerilim türündeki ‘Karanlık Madde' senaryosu, oyuncu seçimi, kategorisi, çekim lokasyonu, müzikleri, üslubu ve özellikle de görüntü yönetmenliği ile neredeyse her alanda sıra dışı olmayı başarmış farklı bir film olma özelliği taşıyor.
Yönetmeni İman Tahsin film hakkında düşüncelerini "Seyredenin her sahneden sonra yanındakine dönüp ‘ne oldu şimdi?‘ diye sorduğu ve heyecanlandığı, paralel evrenler ve kuantum fiziği öğelerine sıkça göndermeler yaptığımız bir film yaptık" sözleriyle dile getirdi.
Filmin Konusu: Yıllar öncesinde yaşanan bir olay bir grup maceraperest arkadaşı kamp gezisinde buluşturur. Doğa rehberi 'Mert’in liderliğindeki ekip Cehennem Çukuru adı verilen doğa harikası bir bölgeye doğru yola çıkar. Başkarakterimiz 'Can', içinde bulunduğu ruh hali ve gördüğü sanrılar yüzünden grup içinde bu yolculuğa hevesi olmayan tek isimdir. Yolculuk sırasında bölge hakkında anlatılan şehir efsaneleri ve yaşadıkları bazı garip olaylarla gezi esrarengiz bir hal alır. 'Can’ın artan sanrıları, diğer karakterlerdeki ani duygusal değişiklikler ve bölgede tüm nesnelere etki eden bir gücün varlığı grubun üzerinde etkisini göstermeye başlar. Mistik ve psikolojik faktörlerin her bireye farklı etki ettiği bu ortamda kahramanlarımız için çözüm pek kolay gözükmemektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!