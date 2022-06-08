Metal testerelerle film müziği

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'Karanlık Madde' adlı sinema filmi adını kuantum fiziğinin en önemli terimlerinden biri olan, NASA'nın tanımıyla karanlık maddeden alıyor.

Filmi sıra dışı bulan İranlı besteci ve müzisyen Kamyar Behbahani, metal testereleri keman yayıyla kullanarak özel sesler tasarladı.

Gizem, macera ve heyecanı iliklerinizde hissettirecek, cin, şeytan, peri ve katil olmadan hikâyeleştirilen, türü nedeniyle Türkiye”de ilk olma özelliği taşıyan, macera - gerilim filmi 'Karanlık Madde’' sadece kendine has olaylar örgüsüyle seyircilere farklı bir deneyim vadediyor.

Yapımcılığını 2Bros.Productions yaptığı, senaryosunu Pouyan Asgari’nin yazdığı, yönetmenliğini İman Tahsin’in üstlendiği, Türk sinemasında kendi kategorisinde ilk olma özelliği taşıyan film ‘Karanlık Madde’nin başrollerini Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar paylaşıyor.

Tamamı doğada geçen macera-gerilim türündeki ‘Karanlık Madde' senaryosu, oyuncu seçimi, kategorisi, çekim lokasyonu, müzikleri, üslubu ve özellikle de görüntü yönetmenliği ile neredeyse her alanda sıra dışı olmayı başarmış farklı bir film olma özelliği taşıyor.

Yönetmeni İman Tahsin film hakkında düşüncelerini "Seyredenin her sahneden sonra yanındakine dönüp ‘ne oldu şimdi?‘ diye sorduğu ve heyecanlandığı, paralel evrenler ve kuantum fiziği öğelerine sıkça göndermeler yaptığımız bir film yaptık" sözleriyle dile getirdi.

Filmin Konusu: Yıllar öncesinde yaşanan bir olay bir grup maceraperest arkadaşı kamp gezisinde buluşturur. Doğa rehberi 'Mert’in liderliğindeki ekip Cehennem Çukuru adı verilen doğa harikası bir bölgeye doğru yola çıkar. Başkarakterimiz 'Can', içinde bulunduğu ruh hali ve gördüğü sanrılar yüzünden grup içinde bu yolculuğa hevesi olmayan tek isimdir. Yolculuk sırasında bölge hakkında anlatılan şehir efsaneleri ve yaşadıkları bazı garip olaylarla gezi esrarengiz bir hal alır. 'Can’ın artan sanrıları, diğer karakterlerdeki ani duygusal değişiklikler ve bölgede tüm nesnelere etki eden bir gücün varlığı grubun üzerinde etkisini göstermeye başlar. Mistik ve psikolojik faktörlerin her bireye farklı etki ettiği bu ortamda kahramanlarımız için çözüm pek kolay gözükmemektedir.