Kamp atmosferinde gala

Gösterime 3 Haziran'da girecek olan 'Karanlık Madde' adlı sinema filminin galasında Everest tırmanışında kullanılan çadır da yer aldı. Aladağlar’da çekilen kamp sahnesinin birebir aynısını filme girmeden önce yaşayan konuklar büyük heyecan yaşadı
'Karanlık Madde', ilklere imza atmaya devam ediyor. Filmin gala gecesinde misafirler kamp alanı yaratılarak oluşturulan alanda karşılandı. Sinema salonuna, dünyanın en yüksek tepesi Everest’e son tırmanıştan önce kurulan, zorlu hava şartlarına uygun 2.10 metre boyundaki çadır da yer aldı.
Ateş, çadır, özel ses, ışık ve görüntü efektleri kullanılarak, tüm kamp malzemeleriyle misafirlere kamp atmosferi yaşatıldı. İlk kez bir gala organizasyonuna konuklar; topuklu ayakkabı, gece kıyafetleriyle değil, kamp kıyafetleriyle katıldı. Konuklar, fuaye alanında beklerken ışıklar birden kapatıldı. Herkes şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken el fenerlerinin yakılması anons edildi. Kurulan kamp alanında oyuncular yerini aldı. Aladağlar’da çekilen kamp sahnesinin birebir aynısını filme girmeden önce yaşayan konuklar büyük heyecan yaşadı. Etkileyici geceden konuklar, farklı bir deneyim yaşayarak ayrıldı.
TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ Gizem, macera ve heyecanı iliklerinizde hissettirecek, cin, şeytan, peri ve katil olmadan hikâyeleştirilen, türü nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan, macera - gerilim türündeki 'Karanlık Madde’ sadece kendine has olaylar örgüsüyle izleyicilere farklı bir deneyim vadediyor. Yapımcılığını 2Bros. Productions'un yaptığı, senaryosunu Pouyan Asgari’nin yazdığı, yönetmenliğini İman Tahsin’in üstlendiği, Türk sinemasında kendi kategorisinde ilk olma özelliği taşıyan 'Karanlık Madde’nin başrollerini Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar paylaşıyor. Tamamı doğada geçen ‘Karanlık Madde’ senaryosu, oyuncu seçimi, kategorisi, çekim lokasyonu, müzikleri, üslubu ve özellikle de görüntü yönetmenliği ile neredeyse her alanda sıra dışı olmayı başarmış farklı bir film olma özelliği taşıyor.
Filmin yönetmeni İman Tahsin, galada yaptığı açıklamada ‘İzleyenlerin her sahneden sonra yanındakine dönüp ‘ne oldu şimdi?‘ diye sorduğu ve heyecanlandığı, paralel evrenler ve kuantum fiziği öğelerine sıkça göndermeler yaptığımız bir film yaptık’’ dedi. 'Karanlık Madde'yi sıra dışı bulan İranlı besteci ve müzisyen Kamyar Behbahani, metal testereleri keman yayı ile kullanarak özel sesler tasarladı.
NASA KAYNAKLI FİLM Adını kuantum fiziğinin en önemli terimlerinden biri olan ‘Karanlık Madde’den alan filmin konusu şöyle; yıllar öncesinde yaşanan bir olay, bir grup maceraperest arkadaş kamp gezisinde buluşur. Doğa rehberi 'Mert’in liderliğindeki ekip ‘Cehennem Çukuru’ adı verilen doğa harikası bir bölgeye doğru yola çıkar. 'Can', içinde bulunduğu ruh hali ve gördüğü sanrılar yüzünden grup içinde bu yolculuğa hevesi olmayan tek isimdir. Yolculuk sırasında bölge hakkında anlatılan şehir efsaneleri ve yaşadıkları bazı garip olaylarla gezi esrarengiz bir hal alır. 'Can’ın artan sanrıları, diğer karakterlerdeki ani duygusal değişiklikler ve bölgede tüm nesnelere etki eden bir gücün varlığı grubun üzerinde etkisini göstermeye başlar. Mistik ve psikolojik faktörlerin her bireye farklı etki ettiği bu ortamda kahramanlarımız için çözüm pek kolay gözükmemektedir.
OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ Ahmet Yıldırım... Can Nihan Aşıcı... Lara Orkun Olgar... Aksel Ahmet Pınar... Tayfun Dilek Serbest... Anita Enise Kurbaş... Selin Babur Vatansever... Mert Onur Mahir... Alper Nil Makaracı... Lidya Cüneyt Gazioğlu... Levi
FİLMİN KÜNYESİ Yapımcı... 2Bros. Productions Yönetmen... İman Tahsin Senaryo... Pouyan Asgarı Müzik... Kamyar Behbahani Oyuncular... Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar Vizyon Tarihi... 3 Haziran 2022 Süre... 90 dakika Türkiye Dağıtım... CGV Mars
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
'Karanlık Madde'nin sıra dışı galası/karanlik-madde-nin-sira-disi-galasi-3458085
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!