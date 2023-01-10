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Karaman'da freni patlayan işçi midibüsü yoldan çıktı: 7 yaralı

Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü, freninin patlaması nedeniyle yoldan çıktı. Kazada 7 kişi yaralandı

Giriş: 10.01.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da freni patlayan işçi midibüsü yoldan çıktı: 7 yaralı
AA

Karaman'da işçileri taşıyan servisi midibüsünün yoldan çıkması sonucu araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B. İ. idaresindeki işçileri taşıyan servis midibüsü, Urgan Mahallesi'nde seyir halindeyken freninin patlaması sonucu yoldan çıktı.

Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. AA'nın haberine göre; işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İşçi servisinde toplam 25 yolcunun olduğu ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasına gittikleri öğrenildi.

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