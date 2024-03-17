Karaman'da ev eşyası taşıyan TIR'dan 2 bin tabanca parçası çıktı

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Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlanma ve silah kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışma kapsamında bir TIR'da tabanca parçaları taşındığını belirledi.

EV EŞYALARININ ARASINA GİZLEMİŞLER Ekipler, ev eşyası taşıyan TIR'ı kent merkezinde durdurdu. TIR'da yapılan aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş çuvalların içerisinde tabanca yapımında kullanılan bin fişek yatağı ve bin namlu mekanizması ele geçirildi.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST Ekipler, sürücü Ö.T’yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.