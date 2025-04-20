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        Haberler Gündem Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        Karaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:24
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        Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi'ndeki müstakil evde Hasan Ali Ay (28) ile H.V. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.V, Ay'ı bıçakla yaraladı.

        Olay sonrası otomobiliyle hastaneye ulaşmaya çalışan Ay, 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli H.V, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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