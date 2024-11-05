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        Haberler Gündem Çevre Karaman'da barajdaki balıklar da öldü | Son dakika haberleri

        Karaman'da su seviyesi düşen barajdaki balıklar öldü

        Karaman'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ayrancı Barajı'nda, balıkların bir kısmı öldü. Bölgede uzun yıllardır amatör balıkçılık yapan Bayram Çetin, "İlk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Su azalırdı ama bu kadar kuraklık olmazdı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:19
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          Karaman'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ayrancı Barajı'nda, balıkların bir kısmı oksijensiz kalınca telef oldu.

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          Ayrancı ilçesinde bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

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          Büyük bölümü kuruyan barajda oksijensiz kalan balıkların bir kısmı su birikintilerinde mahsur kalırken, bir kısmı da telef olarak kıyıya vurdu.

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          Bölgede uzun yıllardır amatör balıkçılık yapan Bayram Çetin, balıkların durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

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          Bu seviyede bir kuraklığın daha önce hiç yaşanmadığını belirten Çetin, "Yağışların olmaması nedeniyle barajın suyu çekildi ve balıklar telef olmaya başladı. Bir olta balıkçısı olarak bu duruma çok üzülüyorum. İlk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Su azalırdı ama bu kadar kuraklık olmazdı" dedi.

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