Adana'nın en meşhur ve leziz tatlısı karakuş tatlısı el becerisi ve maharet istiyor. İşte karakuş tatlısı tarifi...

KARAKUŞ TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Malzemeler:

-1 adet yumurta

-1 çay bardağı yoğurt

-1 çay bardağı su

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı sirke

-1/2 çay kaşığı kabartma tozu

-1/2 çay kaşığı tuz

-5 su bardağı un

Şerbeti için:

-3,5 su bardağı su

-3 su bardağı toz şeker

-1/2 adet limon

Kızartmak için:

-1/2 su bardağı sıvı yağ

Açmak için:

-3 yemek kaşığı nişaşta



KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIR?

-Şerbet için gerekli olan su ve toz şekeri bir tencereye alın, içerisine yarım limonun suyunu sıkın ve kabuğuyla birlikte llimonu da içine atın.

-Ocağın altını açın ve şeker eriyene dek karıştırın.

-Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Şerbetiniz hazır, limonun kabuğunu içinden çıkartın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için:

-Hamur için gerekli tüm malzemeleri bir yoğurma kabında karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun. Un az gelirse bir miktar daha ilave edebilirsiniz.

-Hamuru yoğurduktan sonra hamuru 6 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın ve bu bezelerin üstünü nemli bir bezle öreterek yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakın.

İç harcı hazırlamak için:

-Ceviz içini, tarçını ve toz şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. İç harcınız hazır.

Birleştirme ve pişirmesi için:

-Hamur dinlendikten sonra, hamuru açacağınız zemine bolca nişasta serpin.

-Bezelerden birini alın ve üstüne de nişasta serperek, açabildiğiniz kadar ince bir hamur açın.

-Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın.

-Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun.

-Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın.

-Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuşçasına sıkıştırın.

-Sıkıştırdığınız yerlerden öbekleri kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik şeker paketleri şeklinde tatlınızı şekillendirin.

-Bu şekilde tüm hamuru hazırlayın.

-Hazırladığınız tatlıları, bolca yağ koyup, iyice kızdırdığınız bir kızartma tavasına alın ve hamurları içine atın, altını kısın ve bu şekilde çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartın.

-Kızarttığınız tatlıları soğumuş olan şerbetin içine atın.