Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Karaköy'de iki başörtülü kadına saldırıyla ilgili yargılanan Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında 4 yıldan 12 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Semahat Yolcu katılmadı. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise duruşmada hazır bulundu. Müştekileri çok sayıda avukat temsil etti.

DURUŞMAYA GETİRİLMEDİ

Hakim, sanık Semahat Yolcu'nun Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğunu belirterek, sanığın adli serviste tedavi altında bulunduğundan hazır edilemediğinin bildirildiğini tutanağa geçirdi.

SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Aile Bakanlığı avukatı da tanık beyanlarıyla olayın ortada olduğunu ifade ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SON SAVUNMALARI İÇİN ERTELENDİ

Sanık avukatı ise müvekkiliyle görüşemediğini söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık Semahat Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.