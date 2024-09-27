Karakol önünde kanlı kavga!
Olay, Çanakkale'de meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı. Taraflar polis merkezi önünde de birbirlerine saldırmaya devam etti.
Giriş: 27.09.2024 - 21:34 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:34
Olay, Çanakkale'de meydana geldi.
Alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı.
Olayda 6 kişi yaralandı.
Taraflar polis merkezi önünde de birbirlerine saldırmaya devam etti.
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