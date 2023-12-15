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        Haberler Kültür-Sanat Karahantepe en önemli projelerden biri seçildi

        Karahantepe en önemli projelerden biri seçildi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'nin Çin'de düzenlenen 5. Şangay Arkeoloji Forumu'nda 2023 yılının en önemli 9 "Saha Keşif ve Araştırma" projesi arasına seçildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:26
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        Karahantepe en önemli projelerden biri seçildi
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla alakalı açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

        Çin'de düzenlenen 5. Şangay Arkeoloji Forumu'nda #Karahantepe, 2023 yılının en önemli 9 "Saha Keşif ve Araştırma” projesi arasına seçildi.

        32 ülkeden katılımcının yaptığı 973 değerlendirme sonucunda alınan kararla Karahantepe Projemiz sadece Anadolu’da değil dünya ölçeğinde şimdiden önemli bir yer edindi.

        Karahantepe'yi ülkemizde yer alan Neolitik Çağ yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirmeyi hedefliyoruz.

        Karahantepe, Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen diğer bilimsel çalışmalar gibi dünya kültür mirasına çok önemli keşifler sunmaya devam edecek.

        Bu dönem, “Türk Arkeolojisinin Altın Çağı” olacaktır.

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