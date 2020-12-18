Karagümrük Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük Galatasaray maçı 18 Aralık Cuma akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne