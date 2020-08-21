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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin yaptığı açıklamada, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedilmesini açıklamasının ardından iktidar ve muhalefetten ilk yorumlar gelmeye başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilere konuşurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundular.

İşte ilk yorumlar:

EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE SEVDASIYLA TİTİZ ÇALIŞMALARININ SONUCU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan şu paylaşımda bulundu: sürdürülen titiz çalışmaların ve doğru enerji politikalarının bir sonucudur. Tohumları @BeratAlbayrak Bakanımız döneminde atılan ve daha sonra

@Fatih_Donmez Bakanımız ile birlikte yürütülen başarılı süreç, güzel bir meyve verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay müjdeli haberi 'tarihimizin en büyük doğalgaz keşfi' olarak niteledi. Oktay, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük Türkiye yolunda, #Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu bir başlangıç inşallah arkası gelecek. Çok büyük başarıdır. Bunun arkasında yatan şey irade ve kararlılıktır. Millet ve hak yolunda samimiyetle çalıştığınız zaman Cenab-ı Hak size ummadığınız yerlerden yeni yollar açıyor. Millet olarak hepimizin sevineceği bir olay neticede. Hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyonun sevinmesi kanaatindeyim. Bizim akademide eski tabirle müsteşrik, oryantalist denilen batılı akademisyenler Osmanlı coğrafyasında çalıştığı zaman onlara müsteşrik denirdi. Bu oryantalist bakış açısıyla Türkiye'yi anlamaya çalışanlar, küçümseyen, yapılan işin ehemmiyetini küçültmeye çalışan yaklaşımlar var. Bunlar önemli değil, milletimizin tarihi bir dönüm noktasıdır. Elhamdülillah diyoruz, milletimize şükranlarımızı, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ederiz.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ELHAMDÜLİLLAH

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatih Sondaj gemisinin fotoğrafını paylaştı ve 'Elhamdülillah' ifadelerini kullandı

BAKAN KOCA: SALGINA KARŞI MOTİVASYON OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada Karadeniz'deki gelişmenin salgına karşı motivasyon olacağını söyledi. Koca şu ifadeleri kullandı: "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız."



BAKAN PAKDEMİRLİ: İSTİKAMET BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mesajında, "Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan liderliğinde; rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: HEPİMİZİN İÇİN GURUR KAYNAĞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için gurur kaynağıdır"

EKREM İMAMOĞLU: ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin keşfiyle ilgili olarak "Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettebatına da şükranlarımı sunuyorum" dedi