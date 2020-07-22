Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, Akdeniz’in ardından Karadeniz’de petrol arama ve üretim çalışmalarını başlattı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını belirterek, “Varsa mutlaka bulacağız” dedi.

Peki, Karadeniz’de daha önce petrol arandı mı? Evet. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),daha önce Karadeniz’in değişik noktalarında uluslararası dev şirketlerle petrol aradı. Exxon Mobil, Chevron, Petrobras bunlar arasında yer alıyor. 6 dolayında kuyu açıldı. Ancak, petrole ulaşılamadı.

TPAO, söz konusu şirketlerle “üretim paylaşım anlaşması” yaptı. Uluslar arası şirketler, arama ve üretim maliyetlerini üstlendi. Bölgede daha önce yapılan arama çalışmaları için milyar dolar harcandı.

YENİ SONDAJ

Türkiye, Karadeniz’de bu kez yeni bir hamle başlattı. Türkiye, kendi olanaklarıyla, yabancı bir petrol şirketiyle ortaklık ya da iş birliği yapmadan Karadeniz’de Tuna-1 olarak adlandırılan lokasyonda sondaja başladı.

HABERTÜRK, bu lokasyonda yürütülecek petrol arama ve üretimine ilişkin çalışma konusunda Ankara’nın ve petrol sektörünün nabzını tuttu. İşte, Tuna-1’e ilişkin ayrıntılar:

- Bölgede, 2 bin-2 bin 500 metresi su olmak üzere toplam 5-6 bin metre derinliğe kadar inilmesi bekleniyor.

- Derinliğin, durumu göre daha da artması söz konusu. Fatih’in, 10 bin metre derinliğe kadar inebilecek özelliğe sahip olduğu belirtiliyor.

- İlk aşamada bir kuyu açılacak. Bu, “kılavuz kuyu” olarak nitelendiriliyor.

- Söz konusu kuyudan alınacak veriler ve bulgular (petrol ve gaz varlığına ilişkin) bölgede yapılacak arama ve üretim çalışmalarının genişliğini, açılacak yeni kuyu sayısını belirleyecek.

- Halen yürütülen çalışmanın, en erken 3 ayda tamamlanabileceği belirtiliyor.

- Uzmanlar, bu operasyonunun maliyetinin en az 100-150 milyon dolar olduğunu ifade ediyor.

NORVEÇ ÖRNEĞİ

Uzmanlar, Norveç’in Kuzey Buz Denizi’nde petrol arama ve üretim çalışmasına işaret ederek, “Norveç, o dönemde çok sayıda kuyu açtı. Açılan her kuyudan eli boş döndü. Ancak, aramalar devam etti. Norveç, sonunda petrole ulaştı. Üretimini yapıyor. Türkiye de olanakları çerçevesinde sabırla arama çalışmaları yapmaya kararlı görünüyor. Tuna-1 kuyusundan alınacak veriler önemli” dedi.