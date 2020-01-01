01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balıkçıların 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyerek, başladığı av sezonu devam ederken, Karadeniz'de 1 haftadır avlanan balık miktarının giderek azalması, balık fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Samsun'da balıkçı tezgâhlarını ağırlıklı olarak barbun, mezgit ve istavrit doldururken, vatandaşlar da artan fiyatlardan yakınıyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi. Balık avının azalması ve fiyatlardaki artış, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmiyor. Vatandaşlar balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğini belirtti.
'HAMSİ BU YIL KÜÇÜK VE AZ'
Balıkçı Ahmet Aydemir, avlanan balık miktarında büyük sıkıntı olduğunu söyleyerek Denizden balık çıkmıyor. Çiftlik balıkları olmasa tezgâhları kapatacağız. Mezgitin kilosu 40, barbunun kilosu 50 TL, buzhane hamsisinin kilosu 15 TL, istavrit ve tirsi kilo 20 TL. Fiyatlar çok yüksek. Sezon hızlı başladı ama çabuk bitiyor diyebiliriz. Şuan durum hiç iç açıcı değil. Belirli bir kesime hitap ediyoruz garibanın balık yeme şansı hiç yok. Gelen fiyatları soruyor almadan gidiyor fiyatlar yüksek diye. Özellikle hamside de çok sorun var. Önceki yılarda hamsi avı Ekim'de başlıyordu Mart'ın sonuna kadar devam ediyordu. Bu yıl hamsi çok küçük ve az. Eylül'ün ortalarında hamsi sezonu başladı Aralık ayında bitti. 15 gündür hamsi yok. Hep buzhane hamsisi satıyoruz. Fiyatların bundan sonra düşeceğini zannetmiyorum. Ne yazık ki sezonu böyle kapatabiliriz dedi.
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