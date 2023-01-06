Bölgede şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan, can ve mal kaybına neden olan taşkınların önüne geçilebilmesi için çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede "Yarı Geçirgen Tersip Bendi" modelini hayata geçiriyor.

Karadeniz Bölgesi'nde taşkınların önüne geçilebilmesi için 23 noktaya uygulanan, alt kısmı kum ve çakıl gibi rüsubatı tutan, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tuzaklayan yarı geçirgen tersip bentleri dere yataklarının tıkanmasını ve taşkınları önlediği belirtildi.

23 NOKTADA UYGULANDI

Tersip bendinin alt kısmı kum ve çakıl gibi rüsubatı tutacak, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu materyalleri tuzaklayarak derelerin tıkanmasını ve taşkınları önleyecek. Bölgede 23 noktaya uygulanan yarı geçirgen tersip bentleri ile sel tırmığı ve moloz bariyerleri sayesinde dere yataklarının tıkanması ve taşkınlar önledi.

"MÜHENDİSLİK SINIRLARIMIZI ZORLUYORUZ"

DSİ Trabzon Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, bölgenin çok zor coğrafya ve iklim koşullarına sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sel ve taşkınlara karşı mücadele yürütürken elbette ki mühendislik sınırlarını bazen zorluyoruz. Doğada bizim sınırlarımızı zorluyor. Biz bu mücadeleyi doğayla uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. İklim şartları, topoğrafik zorluklar, jeolojik yapı, kıyı oyulması bunlar doğal nedenler olarak görülmekle birlikte kontrolsüz kazılar, ormanlık alanların dönüştürülmesi ve drenaj yetersizliği bunlar da insan faktörünün de etkili olduğunu göstermekte.

Biz elbette yaşadığımız taşkınların niteliğine göre farklı uygulamalara da geçiyoruz. Özellikle son yıllarda yaşadığımız taşkınlarda sadece su değil suyun haricinde gelen malzemeler bizim hesaplarımızı bizim matematiğimizi karıştırıyor. Dolayısıyla bunları yukarıda tutmak için de faaliyetlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.