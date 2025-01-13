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        Trabzon'da "Karadeniz Dans Festivali" düzenlenecek

        Karadeniz Kültür, Sanat, Gençlik ve Dans Sporları Derneği'nce 12–15 Haziran tarihleri arasında "Karadeniz Dans Festivali" organize edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:57
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        "Karadeniz Dans Festivali" düzenlenecek
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        Karadeniz Kültür, Sanat, Gençlik ve Dans Sporları Derneğince 12–15 Haziran tarihleri arasında "Karadeniz Dans Festivali" organize edilecek.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Trabzon'a gelecek ünlü dansçıların, şehrin önemli mekanlarında performanslarını sergileyeceği belirtildi.

        Karadeniz Kültür, Sanat, Gençlik ve Dans Sporları Derneği yöneticileri Nilgün ve Şenol Çakır, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek, organizasyon hakkında bilgi verdi.

        "DÜNYA ÇAPINDA DANSÇILARI MİSAFİR EDECEĞİZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Nilgün Çakır, bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Trabzon'un tarihi ve turistlik yerlerini, doğal güzelliklerini ve yemeklerini, yöresel ve evrensel danslar ile tanıtımını yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Çakır, Türkiye ve dünya çapında derece yapmış profesyonel dansçıları Trabzon'da misafir edileceklerine değinerek, Boztepe Seyir Terası, Atatürk Köşkü, Sümela Manastırı, akvaryum, Uzungöl ve Sera Gölü'nde doğa ve dans temalı videolar çekileceğini kaydetti.

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        #yerel haberler
        #trabzon haberleri
        #karadeniz dans festivali
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