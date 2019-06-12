"Karaciğer nakliyle" rekor denemesi tamamlandı

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezince, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde, vericilerle bir alıcının operasyonu tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatların başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

Ameliyatlarda verici 5 hasta ile alıcı çocuk hastanın işlemlerinin tamamlandığını bildiren Kızılay, her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Anormal bir durumun yaşanmadığını anlatan Kızılay, devam eden ameliyatların hepsinin alıcılardan oluştuğunu dile getirdi.

Kızılay, ameliyatların planlandığı gibi devam ettiğini, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Tıp merkezinde bugün normal işlemlerin hepsinin sürdüğünü belirten Kızılay, merkezdeki diğer ameliyatların da devam ettiğini kaydetti.

"BU EKİBİMİZ BÜTÜN REKORLARI KIRDI"

Karaciğer Nakli Enstitüsünde normalde de her gün 5 veya 6 odanın çalıştığını anlatan Kızılay, şöyle devam etti: "Bugün 10 oda, ameliyathane çalıştı. Çok antrenmanlı, konuya çok vakıf, 2002'den bugüne 2 bin 500'den fazla karaciğer naklini başarıyla yapmış çok büyük bir ekibimiz var. Amacımız rekor kırmak değil. Rekor kırmaksa bu ekibimiz bütün rekorları kırdı. Buradaki amacımız, gücümüzü, altyapımızı, donanımımızı, 2 bin 500'den fazla karaciğer nakli yapan enstitümüzü ve ekibimizi gündeme getirmek. Üniversitemizin bu gücü Türkiye'nin gücü."

Karaciğer naklinde yıllardır ilk sırada olduklarını belirten Kızılay, bunu tekrar Türkiye ve dünyaya sunmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Kızılay, bunu gerçekleştirirken her şeyi kayıt altında yaptıklarını ifade ederek, "Dünyanın itiraz edemeyeceği açıklıkta, netlikte, şeffaflıkta bunu sunmak istedik. İşin o tarafı çok ön plana çıkarsa belki uygun olmaz. Oradaki bütün kayıtlarımızı, canlı şahit ve konunun uzmanı şahitlerin gözetiminde, tıbbın etik kuralları içinde gerçekleştirdik, bitinceye kadar da devam edecek. Öncelikle 10 hastamıza şifa diliyorum. Bu hastalarımız için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çok büyük bir ekiple ameliyatların yapıldığını ve 100'ün üzerinde personelin ter döktüğünü dile getiren Kızılay, bir devlet üniversitesi olarak kendilerine sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve bunu kamuoyuna gösterdiklerini sözlerine ekledi.