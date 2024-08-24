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        Haberler Gündem Güncel Karacaoğlan'ın mezarı harabeye döndü | Son dakika haberleri

        Karacaoğlan'ın mezarı harabeye döndü! Muhtar definecilerden dert yandı

        Mersin'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Tepesi'nde bulunan "Karacaoğlan Anıt Mezarı" harabeye döndü. Anıt mezarı zaman zaman ziyaret ederek bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Dereköy Mahalle Muhtarı Bülent Yüksek, "Biz buraların bakımını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bayrağını değiştirdik. Ama yeterli değil. Buranın güzel bir yapıma ihtiyacı var. Öyle bir yer ki hazineciler burayı talan etmekte... Bu mezar 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ama o günden bu güne kadar ne bir sahip çıkan var ne bakan var. Her taraf virane oldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:43
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          17. yüzyılda yaşayan ve yazdığı şiirleri günümüze kadar ulaşan Karacaoğlan'ın 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi iş birliğiyle yapılan anıt mezarı viraneye döndü.

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          Kötü hava şartları nedeniyle zemindeki düzenlemeleri kırılıp parçalanan anıt mezarın çevresinin de defineciler tarafından da talan edildiği ileri sürüldü.

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          Dereköy Mahalle Muhtarı Bülent Yüksek ve bölge sakini Ertan Mergin, anıt mezarın deforme olmuş bayrağını değiştirdi.

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          Karacaoğlan'ın mezarı başında önce dua edildi. Daha sonra yöre sakinlerinden Ertan Mergin ise bağlamasıyla Karacaoğlan'dan bir türkü söyledi.

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          Anıt mezarı zaman zaman ziyaret ederek bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Dereköy Mahalle Muhtarı Bülent Yüksek, "Biz buraların bakımını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bayrağını değiştirdik. Ama yeterli mi değil. Buranın güzel bir yapıma ihtiyacı var. Öyle bir yer ki hazineciler burayı talan etmekte" dedi.

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          Muhtar Yüksek, "Karacaoğlan'ın doğduğu, yaşadığı yere sahip çıkan çok ama öldüğü yere sahip çıkan yok. Herkes tarafından biliniyor ki Mut'ta Karacaoğlan'ın yaşadığını gezdiğini biliyoruz. Karacaoğlan gezerken bu tepeye gelip buraya yerleşip sevdiği kızı vermeyip burada vefat ettiğini herkes biliyor. Ama sevdiği kız bunun burada öldüğünü bilince mezarı başına geliyor ağlaya ağlaya giderken şu karşı ki tepede can verdiğini ve mezarının da oraya konduğu biliniyor. Bu mezar 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ama o günden bu güne kadar ne bir sahip çıkan var ne bakan var. Her taraf virane oldu" diye konuştu.

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