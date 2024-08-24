Muhtar Yüksek, "Karacaoğlan'ın doğduğu, yaşadığı yere sahip çıkan çok ama öldüğü yere sahip çıkan yok. Herkes tarafından biliniyor ki Mut'ta Karacaoğlan'ın yaşadığını gezdiğini biliyoruz. Karacaoğlan gezerken bu tepeye gelip buraya yerleşip sevdiği kızı vermeyip burada vefat ettiğini herkes biliyor. Ama sevdiği kız bunun burada öldüğünü bilince mezarı başına geliyor ağlaya ağlaya giderken şu karşı ki tepede can verdiğini ve mezarının da oraya konduğu biliniyor. Bu mezar 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ama o günden bu güne kadar ne bir sahip çıkan var ne bakan var. Her taraf virane oldu" diye konuştu.