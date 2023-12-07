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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü öldü

        Karabük'te üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü öldü

        Karabük Eskipazar'da kamyon sürücüsü Metin Baltacı, üzerine tomruk devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 04:09 Güncelleme: 07.12.2023 - 04:10
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        Üzerine tomruk devrildi, hayatını kaybetti
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü Metin Baltacı (60) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.

        Kastamonu'nun Araç ilçesinden yüklediği tomrukları kamyonuyla fabrikaya getiren Metin Baltacı'nın, boşaltma yapıldığı sırada, tomruklardan biri üzerine devrildi. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baltacı'nın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Metin Baltacı'nın cansız bedeni Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #haberler
        #Karabük
        #Eskipazar
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