Karabük'te panelvan sitenin bahçesine düştü: 3 yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 4 metreden bir sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde N.M.K. idaresindeki panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metreden bir sitenin bahçesine düştü.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü N.M.K ile yolcular E.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.