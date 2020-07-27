Karabük'te hafif ticari araç uçuruma devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Göller köyüne giden Mustafa A. (62) yönetimindeki 06 BB 7247 plakalı hafifi ticari araç, Eflani Çayı yakınlarında kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki Rafet Özbek, Safiye Korkut ve İbrahim Karasu yaralandı.

Araç içinde sıkışan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.