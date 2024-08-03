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        Haberler Gündem Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 02:53 Güncelleme: 03.08.2024 - 02:53
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        Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı
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        A.D. idaresindeki hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Karahasanlar köyü yakınlarındaki kavşakta M.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil devrildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki B.D, Ş.Ş. ve Y.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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