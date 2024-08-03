Karabük'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
A.D. idaresindeki hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Karahasanlar köyü yakınlarındaki kavşakta M.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki B.D, Ş.Ş. ve Y.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.