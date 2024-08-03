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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: Oğul, baba katili oldu | Son dakika haberleri

        Mardin'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: Oğul, baba katili oldu

        Mardin'de baba ile oğul arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgaya dönüşen olayda babasını tabancayla vurarak öldüren oğul, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 03.08.2024 - 01:22
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        Borç-alacak tartışması kanlı bitti: Oğul, baba katili oldu
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        Mardin'de İlhami Vural (47), borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı oğlu tarafından sokak ortasına tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, baba İlhami Vural ile ismi henüz öğrenilmeyen oğlu arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        TABANCAYLA VURULAN BABA ÖLDÜ

        Büyüyen tartışmada oğlu, yanında getirdiği tabancayla babası İlhami Vural'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhami Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        CİNAYET ZANLISI OĞUL GÖZALTINA ALINDI

        Baba Vural'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, oğlu ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
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        #haberler
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