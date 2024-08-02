İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'dan Scott McTominay'e yönelmişti. Sarı-kırmızılılar için flaş bir isim daha ortaya atıldı. Manchester'dan uzaklaşmayan Galatasaray rotasını City forması giyen Kalvin Phillips'e çevirdi. İşte detaylar...
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Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray bir süredir Manchester United forması giyen Scott McTominay ile ilgileniyordu.
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Sarı-Kırmızılıların bu sefer Manchester City'den Kalvin Phillips'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
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İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; City'nin Temmuz 2022'de 45 milyon sterline Leeds United'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Phillips, Galatasaray'ın hedefinde.
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Haber detayında, geride kalan sezonun ikinci yarısını West Ham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da teknik direktör Guardiola'nın kadroda düşünmediği ve İngiliz futbolcuya takım arandığı belirtildi.
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Haberde, Galatasaray'ın Scott McTominay için Manchester United'a yaptığı 12.6 milyon sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından Phillips transferi için yarışa dahil olduğu vurgulandı.
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İngiliz futbolcuya Roma, Leipzig ve Salzburg'un da talip olduğu iddia edildi.
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