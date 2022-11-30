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Karabük'te evde yangın çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te bir apartman dairesinin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 30.11.2022 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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AA

Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Beşbinevler Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan bir apartmanda, Naciye Çelik'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ve söndürmeye çalışan Çelik, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre; eve gelen ekipler, mutfak kısmından çıktığı anlaşılan yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen Çelik, sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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