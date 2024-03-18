Karabük'te çocuk ile gencin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Karabük Safranbolu'da bir çocuk ile genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Giriş: 18.03.2024 - 00:28 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:32
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede A.S. (14) ile Recep H. (22) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep H. bıçaklandı.
AA'nın haberine göre; Safranbolu Devlet Hastanesine götürülen Recep H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
14 yaşındaki A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ