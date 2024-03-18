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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te çocuk ile gencin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Karabük'te çocuk ile gencin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Karabük Safranbolu'da bir çocuk ile genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 00:28 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:32
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        Çocuk ile gencin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede A.S. (14) ile Recep H. (22) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep H. bıçaklandı.

        AA'nın haberine göre; Safranbolu Devlet Hastanesine götürülen Recep H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        14 yaşındaki A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        #haberler
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