Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karabük'te 2 katlı ev yangında küle döndü | Son dakika haberleri

        Karabük'te 2 katlı ev yangında küle döndü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 katlı ev yangında küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Günlüce köyünde Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Ev tamamen yanarken, dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karabük
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Habertürk Anasayfa