Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karabağlar'da işçilerden grev kararı | Son dakika haberleri

        Karabağlar Belediyesi'ne grev kararı asıldı

        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası, Karabağlar Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binası girişine grev kararı asıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabağlar'da işçilerden grev kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, İzmir'in Karabağlar Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binası girişine grev kararı asıldı.

        Belediye iştiraki KARBEL A.Ş.'de çalışan işçiler Yeşillik Caddesi'nde toplanıp slogan atarak, Karabağlar Belediyesi binasına yürüdü.

        Burada açıklama yapan Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile 15 Ağustos'ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç alamadıklarını belirtti.

        REKLAM

        İşçilerin yoksulluk sınırı altındaki ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Aras, "Eğer toplu iş sözleşmesinde masada anlaşma sağlayamazsak 23 Ocak Perşembe günü itibarıyla 930 KARBEL işçisi greve çıkacaktır ve Karabağlar'da hizmet duracaktır" dedi.

        Açıklamaların ardından grev kararı, belediye binası girişine asıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #karabağlar belediyesi
        #grev kararı
        #DİSK
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Skriniar'da sona doğru!
        Skriniar'da sona doğru!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Habertürk Anasayfa