Karabağ'da ateşkes ilan edildi! Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
Rus basınında yer alan haberde, "Karabağ Ermenileri Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma talebini kabul etti". denildi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu. Rus basınında yer alan haberlerde, Karabağ'da Azerbaycan'ın taleplerinin kabul edildiği ifade edildi. Ateşkes ilanının ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, iki taraflı barış anlaşmasına dair metin sağlandığını belirterek, "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır" dedi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da ilan edilen ateşkesin ardından açıklamalarda bulundu. Hacıyev'in açıklamalarından öne çıkanlar;
"Azerbaycan, Karabağdaki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır.
İki taraflı barış anlaşmasına dair metin sağlandı. Azerbaycan tarafından hazırlandı ve Ermenistan tarafına teslim edildi. ABD'nin bize arabuluculuk sürecinde bize yardımcı olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Rusya Federasyon da platform hazırladı. Burada neyi tartıştığımız önemliydi.
Azerbaycan'ın yaklaşımı çok değişim getirecek barış anlaşması sağlayabilecek. Uluslararası kamuoyu ve Azerbaycanlı diplomatik yetkilileri bilgilendirdiğim gibi barış anlaşmasıyla ilgili temel meselelerimiz etnik azınlıklar kavramı ile ilgiliydi.
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Uluslararası ortaklarımız Karabağ Ermenilerinin etnik azınlık olduğunu söyledi. Ermenistan'ın burada sorumluluk sahibi olması gerektiğini söylediler. BM Genel Kurulu marjında bunları ele aldık. Ne yazık ki burada hibrit saldırılar yüzünden istediğimiz görüşmeleri BM Genel Kurulu marjında yapamadık.
Azerbaycan barış anlaşmasını desteklemeyi sürdürecek. Ermenistan bu hususta pozitif bir şekilde bizimle etkileşime geçmeli. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı isteklerinden vazgeçmeli. Ermenistan Azerbaycan topraklarında askerlerinin olduğunu reddetti. Ancak Ermenistan sahada asker bulunduruyor. Biz ciddi askeri birliklerle çatıştık sahada, bunu gördük. Çok ciddi obüsleri vardı. Şuşa'nın bölgeleri de vuruldu.
Çok ciddi ağır bombardımana tutuldu, burada sivil hayatını kaybetti. Burada yaptığımız yeni inşaat yerlerini de bombalamaya çalıştılar. Bu da ciddi orduyla çatıştığımızı gösteriyor. Ermenistan Cumhuriyeti hala finansal olarak, siyasal, lojistik ve askeri olarak yasadışı kukla rejimi desteklemeyi sürdürüyor. Ermenistan buradaki tüm unsurları çekmeli.
Biz Karabağ'daki Ermenileri de koruyacağız. Burada bir mesaj vermek istiyoruz, Azerbaycan'ın hedefi herkesin haklarını, güvenliklerini korumaktır."
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"AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ"
Interfax'ta yer alan habere göre, Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi. Haberde, "Karabağ Ermenileri çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul etti. Yarın Karabağ için toplantı yapılacak" ifadeleri kullanıldı.
TASS'ın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan aktardığı haberde, "Rus Barış Gücünün katılımıyla ateşkes kararına ulaşıldı" ifadelerine yer verildi
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AZERBAYCAN'DAN "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda antiterör tedbirleri durdurulacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
Açıklamada, bakanlığın, Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü ile fiili temas halinde bulunduğu ve onların görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü koşulun oluşturulduğu kaydedildi.
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İRAN UÇUŞLARI İPTAL ETTİ
Diğer yandan İran, Ermenistan ve Azerbaycan'a tüm uçuşları iptal ettiğini duyurdu.
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş, "İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından alınan karara göre, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuş seferleri kısa bir süreliğine askıya alınmıştır." dedi.
İranlı yetkili, koşulların normale dönmesi durumunda uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.
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AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ
44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.
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Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.
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Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.
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Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.
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Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyonun mayına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına çarpmasıyla da 4 polis şehit oldu.
Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.
*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.