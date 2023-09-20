Karabağ'da ateşkes ilan edildi! Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi

Uluslararası ortaklarımız Karabağ Ermenilerinin etnik azınlık olduğunu söyledi. Ermenistan'ın burada sorumluluk sahibi olması gerektiğini söylediler. BM Genel Kurulu marjında bunları ele aldık. Ne yazık ki burada hibrit saldırılar yüzünden istediğimiz görüşmeleri BM Genel Kurulu marjında yapamadık.

Azerbaycan barış anlaşmasını desteklemeyi sürdürecek. Ermenistan bu hususta pozitif bir şekilde bizimle etkileşime geçmeli. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı isteklerinden vazgeçmeli. Ermenistan Azerbaycan topraklarında askerlerinin olduğunu reddetti. Ancak Ermenistan sahada asker bulunduruyor. Biz ciddi askeri birliklerle çatıştık sahada, bunu gördük. Çok ciddi obüsleri vardı. Şuşa'nın bölgeleri de vuruldu.

Çok ciddi ağır bombardımana tutuldu, burada sivil hayatını kaybetti. Burada yaptığımız yeni inşaat yerlerini de bombalamaya çalıştılar. Bu da ciddi orduyla çatıştığımızı gösteriyor. Ermenistan Cumhuriyeti hala finansal olarak, siyasal, lojistik ve askeri olarak yasadışı kukla rejimi desteklemeyi sürdürüyor. Ermenistan buradaki tüm unsurları çekmeli.

Biz Karabağ'daki Ermenileri de koruyacağız. Burada bir mesaj vermek istiyoruz, Azerbaycan'ın hedefi herkesin haklarını, güvenliklerini korumaktır."