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        Haberler Televizyon 'Kara', 'Zeynep'i kaçırdı

        'Kara', 'Zeynep'i kaçırdı

        SHOW TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği dizisi 'Kara', dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:19
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        'Kara', 'Zeynep'i kaçırdı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kara’nın Zeynep’i kaçırması bölüme damgasını vurdu. Kara’nın Rauf’a karşı hamleleri giderek sertleşirken heyecan da artmaya devam ediyor. Kara’nın planının ne olduğu ve neler yapacağı merakla bekleniyor.

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kara, Rauf’un silahlarını gizlice taşırken mekanına Zeynep geldi. Zeynep, Kara’nın ekip arkadaşlarıyla tanışırken; Kara, Aslı’yı saklamak için harekete geçti ancak Zeynep tesadüf eseri Aslı’yı gördü ve onun evine giren hırsız olduğunu hatırladı. Kara’ya çok öfkelenen Zeynep orayı terk etti ve Kara’ya “Bir daha karşıma çıkma” dedi.

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        Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, Rauf’un silahlarını eriterek yok etti ancak silahları yok olsa da bu durum karşısında Rauf sakinliğini korudu çünkü yedek planı vardı. Kara’nın hamlesine rağmen Arnavutlara bir kamyon silah vermeyi başardı. Zeynep’in gönlünü bir şekilde almayı başaran Kara’nın durmaya hiç niyeti yoktu.

        Kara artık Rauf’un en özeline, onu en kalbinden vurabileceği yere yönelmeye karar verdi. Bölümün finalinde ise nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Zeynep kaçırıldı, bunu gören Rauf deliye döndü ve hemen harekete geçti.

        Bu sırada Zeynep’in gözleri ve elleri bağlı bir şekilde zorla tutulduğu yere Kara’nın gelmesi büyük merak uyandırdı. Kara’nın aklındaki plan neydi? Zeynep’i neden kaçırdı? Tüm bu soruların yanıtı gelecek hafta ekrana gelecek heyecan dolu bölümde yanıt bulacak.

        Zeynep kaçırılıyor;

        İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Rauf’un Kara tarafından yazılan intikam notunu okuduğu tanıtımda Rauf, Kara’ya bedel ödetmek için harekete geçiyor. Nefes kesen anların yaşandığı aksiyon dolu tanıtımda Rauf’un “Akay Talan, geliyorum!” sözleri yaşanacak büyük savaşın sinyallerini veriyor.

        'Kara’nın 4. Bölüm Tanıtımı;

        Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’i buluşturan, kadrosunda Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Kara', yeni bölümüyle perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

        "Kara'dan" heyecan yaratan ilk tanıtım
        "Kara'dan" heyecan yaratan ilk tanıtım
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        #Kara dizi SHOW TV
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
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