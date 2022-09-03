Kara yoluna düştü! Yamaç paraşütü kazası: 2 ölü!

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi´nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.

Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.