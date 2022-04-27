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Kara Tahta bu hafta var mı, yok mu? 27 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Kara Tahta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam neden yok?

Kara Tahta bu akşam yok mu, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman?

Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Kara Tahta dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenleri, bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almayan Kara Tahta'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte Kara Tahta neden yok? Sorusunun yanıtı hakkında...

27.04.2022 - 16:50 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran Kara Tahta dizisinin yeni bölümüyle ilgili araştırmalar artmış durumda. Dizinin hayranları, 27 Nisan TRT 1 yayın akışında görünmeyen Kara Tahta'nın neden olmadığını ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

  • KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI? 

    Kara Tahta dizisi 27 Nisan Çarşamba günkü TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Kara Tahta dizisinin 5. bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

     

  • KARA TAHTA NEDEN YOK?

    Kara Tahta 5. bölümün neden yayımlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kara Tahta'nın yerine bu hafta Kadir gecesi olması dolayısıyla Kadir Gecesi Özel programı ekrana gelecek.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, başrollerden Furkan Andıç'ın sakatlandığını duyurdu. Bu nedenle de dizi çekimlerine 10 gün süre ile ara verildiğini belirtti.

  • KARA TAHTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

    Kara Tahta dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. 

  • 27 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 Elimi Bırakma

    08:50 Ramazan Klipleri

    08:55 Kuşlarla Yolculuk

    09:45 Bir İyilik Hikayesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    15:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    18:30 Ana Haber

    18:50 İddiaların Aksine

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    22:40 Kadir Gecesi Özel

    00:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    02:10 Ramazan Günlüğü

    02:30 Sahur Bereketi

    04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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