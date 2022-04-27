KARA TAHTA NEDEN YOK?

Kara Tahta 5. bölümün neden yayımlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kara Tahta'nın yerine bu hafta Kadir gecesi olması dolayısıyla Kadir Gecesi Özel programı ekrana gelecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, başrollerden Furkan Andıç'ın sakatlandığını duyurdu. Bu nedenle de dizi çekimlerine 10 gün süre ile ara verildiğini belirtti.