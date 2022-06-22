İlk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı dizi dram türündedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Kara Tahta son bölümü yayınlandı. İşte Kara Tahta 22 Haziran TRT 1 ile 10. son bölüm izleme ekranı...

KARA TAHTA 10. BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kara Tahta son bölümüne TRT 1 internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

KARA TAHTA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Irmak’ı Atlas’a isteme merasimi Aylin’in konuşmasıyla büyük bir coşkuya dönüşür.

Arif hemen Sevgi’yi arar, müjdeyi ise Aylin telefonda annesine verir. Irmak ve Atlas cephesinde her şey yolundayken Bekir, hapishaneye girmemek için tüm gücünü kullanır. Kartal, yapayalnız kaldığını düşünür ve Cafer ona kol kanat gereceğini söyler. Kartal’ı bu kötü günlerin içinden çekip alacak kişi ise Atlas olacaktır. Bekir’in mahkemesinde Hikmet ik defa cübbesini giyer ve kim olduğunu ilk kez söyleyerek Cafer’i savunur. Duruşmanın sonucu ise büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Atlas ve Irmak ise belki de en büyük sınavlarını Aylin konusunda vermek zorunda kalırlar.