Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren şeylerden biri de Kara Mantar Hastalığı oldu. Hindistan ve Mısır gibi ülkelerden sonra şimdi de Arjantin'de gözlemlenen Mukormikoz hastalığının bazı durumlarda ölümcül etkileri olabileceğinden de bahsediliyor. İşte Mukormikoz'a dair merak edilenler...
MUKORMİKOZ (KARA MANTAR) HASTALIĞI NEDİR?
Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.
Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.
MUKORMİKOZ NEDEN OLUR?
Özellikle toprakta bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bulunur. Vücuda kesik, çizik yada solunum ile bulaşır, mukozalardan göze bulaşabilir. Vücuda bir kez yerleştikten sonra hızla çoğalır. Bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu veya çöktüğü durumlarda ölüme bile sebebiyet verebilir.
MUKORMİKOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş,
Öksürük,
Yüz ağrısı,
Gözde şişme ve göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi,
Sinüsler üzerinde kızarıklık,
Kanlı öksürük,
Nefes darlığı,
Kanlı kusma,
Karın ve göğüs ağrısı,
Fenalık hissi, şuur bulanıklığı,
Uykuya meyil ve genel durumda hızla bozulma.
Cilt enfeksiyonlarında ise hızla gelişen kızarıklık, enfeksiyon yerinde sıvı birikimi ve akıntı, şiddetli ağrı, sertlik, şişlik ve siyahlaşma olur.
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