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        Haberler Gündem Güncel Kar yağışı kazalara yol açtı! | Son dakika haberleri

        Kar yağışı kazalara da yol açtı!

        İstanbul'da kar yağışı sonrası kazalar da meydana geldi. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:34
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        Kar yağışı kazalara da yol açtı!
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        İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda, sürücüler direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul’da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer Maden Mahallesi’nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi.

        Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı.

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        Kaza nedeniyle panik yaşandı. Yine Kağıthane Şirintepe’de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şoförünün kullandığı araç kaydı.

        KARDA KAYIP KAZA YAPTILAR

        Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti.

        TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, şoförünün frene basmasının ardından kayarak ilerledi. Başka bir İETT otobüsü de kayarak yan döndü. Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi’nde de karda kayan bir otomobil yol kenarına düştü.

        Sarıyer Maslak'ta ise kar yağışı sırasında ilerleyen bir otomobil, yolda kalan bir araca çarptı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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