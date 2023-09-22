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        Haberler Gündem Eğitim Kar Nedir, Nasıl Oluşur? Kar Yağışı Nasıl Gerçekleşir ve Kaç Derecede Yağar?

        Kar nedir, nasıl oluşur? Kar yağışı nasıl gerçekleşir ve kaç derecede yağar?

        Hava kütlelerinin soğuk hava kütlesi ile karşılaşması ve yerden yükselmesi neticesinde ortaya çıkan yağışlar; hava kütlesi içinde bulunan nemin yoğunlaşarak sıvı ya da katı formda yeryüzüne düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Soğuma, yoğunlaşma ve yeni bir bulutla karşılaşma olmak üzere üç temel sebebe bağlı olarak ortaya çıkan yağışlar, kendi içinde de farklı türlere ayrılmaktadır. İklim özellikler, yeryüzü şekilleri ve rüzgarlar gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan farklı yağış biçimlerinden bir tanesi de kar yağışıdır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 01:33 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:33
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        Kar nedir, nasıl oluşur?
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        Bir bölgenin deniz seviyesinde yüksek olması ve Ekvator çizgisine olan uzaklığı gibi unsurlara bağlı olarak gerçekleşen kar; buz kristallerinden meydana gelen bir yağış türüdür. Bulutlar içinde nem ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan kar yağışı nasıl gerçekleşir? Kar taneleri nasıl oluşur? İşte, tüm detaylar…

        Kar Nedir?

        Hava kütleleri içinde yer alan nemin yükselerek 0 santigrat derecenin altına inmesi ve sıvı hale geçmeden buz kristallerinden oluşan katı hale geçerek yeryüzüne döküldüğü yağış biçimine kar adı verilmektedir. Sayıları milyonları aşan buz kristallerinin bir araya gelmesi ile oluşan ve kar yağışını oluşturan maddelere ise kar taneleri adı verilmektedir. Kar yağışları; bu yağışları meydana getiren kar tanelerinin şekline ve niteliklerine göre kendi içinde farklı türlere de ayrılmaktadır. Kuru kar, sulusepken, graupel ve lapa lapa bu kar türleri arasında yer almaktadır.

        Kar Nasıl Oluşur?

        Kar yağışı nasıl gerçekleşir sorusuna yanıt vermeden önce, bir coğrafyada kar yağabilmesi için gerekli olan iki temel unsurdan bahsetmek gerekmektedir. Bu iki faktörden ilki bölgenin deniz seviyesinden olan yüksekliğidir çünkü; bir bölge deniz seviyesinden ne kadar yüksekteyse o coğrafyada daha sık kar yağışı görülmektedir. İkinci ve son faktör ise coğrafyanın Ekvator çizgisine olan uzaklığıdır. Tıpkı deniz seviyesi kıstasında olduğu gibi, bir bölgenin Ekvator’dan uzak bir yerde konumlanması da kar yağışı ihtimalini oldukça arttırmaktadır.

        Kar yağışının nasıl oluştuğu hususuna geldiğimizde ise hepimizin bildiği üzere yeryüzünden buharlaşarak atmosfere yükselen suların çeşitli sebeplere bağlı olarak yeryüzüne dökülmesine yağış adı verilmektedir. Bu yağış türlerinden bir tanesi olan kar yağışı da temelde bu formüle uygun olarak gerçekleşmektedir. Hava kütlelerinin içinde bulunan su buharları, hava sıcaklığının düşmesi ile nem taşıma kapasitelerini hızla kaybetmektedirler. Daha fazla nem taşıyamayan hava kütleleri kısa zaman içinde süper yoğun adı verilen bir duruma gelirler ve gaz haline geçmiş olan su çevredeki toz parçaları ile birleşerek kar parçacıklarını oluştururlar. Oldukça minik olan bu kar parçacıklarının birleşmesi ise kar tanelerinin ortaya çıkmasını sağlar ve kar taneleri adı verilen bu buz kristallerinin yer yüzüne düşmesi ise kar yağışı olarak isimlendirilir.

        Ilıman okyanusal iklim tipi özellikleri
        Ilıman okyanusal iklim tipi özellikleri

        Peki, kar kaç derecede yağar? Hem karın oluşması hem de karın yağdıktan sonra yeryüzünde tutunabilmesi için sıcaklığın donma derecesinin yani 0 santigrat derecenin altında olması gerekmektedir. Kar yağışı ile en çok karşılaştığımız sıcaklık aralığı ise -4 ile -20 santigrat derecedir.

        Kar Taneleri Nasıl Oluşur?

        Bir tanesinin ortaya çıkması, çeşitli aşamalardan meydana gelmektedir. Yüksekliğe ve ısıya bağlı olarak hızlıca soğuyan kava kütlelerinin içinde yer alan su buharları sıvı forma geçmeden direkt olarak katı forma gelirler ve kar parçacıklarını meydana getirirler. Bu küçük kar parçacıklarının birleşmesi ile buz kristalleri de kendi arasında bir araya gelerek, yağış esnasında gözlemlediğimiz kar tanelerini oluşturmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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