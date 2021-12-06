Kış mevsiminin iyice kendisinin hissettirmeye başlamasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrilmiş durumda. Güncel haritaya göre başta Salı günü İstanbul ve Edirne olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
KAR HANGİ İLLERDE YAĞACAK?
Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.
GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20Bursa: Parçalı ve az bulutlu 18Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 9
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