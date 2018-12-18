Kar ne zaman yağacak? sorusu nihayet cevabını buludu. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre; Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası özellikle bu akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterek. Gelen yağışlı ve soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya bölgesinde kar yağışı İstanbul'da ise sağanak yağış görülecek...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için paylaşılan son dakika hava durumu uyarısında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekilip Trakya kesimi için kar yağışı, İstanbul için ise sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

İşte Meteoroloji tarafından yapılan açıklama:

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.