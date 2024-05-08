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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıyı kıran ayı eve girdi! Eşyaları dağıttı - En son haberler

        Kapıyı kıran ayı eve girdi! Eşyaları dağıttı!

        Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan vatandaşların yayla evlerine ayı girdi. Kış uykusundan uyanan ve aç olduğu tahmin edilen ayı eşyaları parçaladı, evin altını üstüne getirdi, kapıları ve pencereleri kırdı. 5 vatandaşın evine girerek her yeri dağıtan ayı, kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 08:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:11
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        Kapıyı kıran ayı eve girdi! Eşyaları dağıttı!
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        Yazın köyde, kışın yaylada yaşayan vatandaşlar yayladaki evlerini kontrol etmeye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

        AYIYI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

        İHA'da yer alan habere göre eve birilerinin girdiğinden şüphelenen vatandaşlar duvarlarda, yataklarda, yerlerde ayının pençe izlerini görünce evlerine ayının girdiğine emin oldular. Evlerinin dağıtıldığını gören vatandaşlar, evin dağınık halini, ayının izlerini cep telefonuyla kaydettiler.

        EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

        Savaş alanına dönen evi cep telefonuyla kaydeden Recep Aktürk isimli vatandaş, "Ayının izleri, burada da var izleri" diyerek türkü söyledi, olaya şakayla yaklaştı. O anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, şans eseri vatandaşların evlerde bulunmaması olası bir ayı saldırısının önüne geçti.

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        #bayburt
        #Son dakika haberler
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