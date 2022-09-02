Kapıkule Gümrük Sahasını su bastı

İHA

Bulgaristan’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne Kapıkule’den Bulgaristan’a çıkış yapacak araçlar geri dönmek zorunda kaldı.





Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan’ın Edirne’ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı. Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

KAPIKULE GÜMRÜK SAHASINI SU BASTI

AA'nın haberine göre Edirne'de sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor. Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir