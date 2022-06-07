Kapıkule-Çerkezköy'de ilk ray kaynağı yarın

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun en önemli bölümlerinden birinin Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hattın Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen projelerden olduğu ve Kapıkule-Çerkezköy kesiminde Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın ilk ray kaynağının yapılacağı bildirildi.

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZA UYGUN

Projenin, AB'nin aday ülkelere tek kalemde verdiği en büyük fon miktarına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demir yoluyla kesintisiz olarak bağlanmalarını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Çerkezköy-Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 152,9 kilometresi ÇE-KA kesimi kapsamında olan demir yolu hattının inşası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AB kaynaklarından karşılanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy Kesimi İnşası Projesi ile gerçekleşiyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı yeni demir yoluyla yolcu taşımacılığının 4 saatten 1 saat 36 dakikaya, yük taşımacılığının ise 6,5 saatten 3 saate düşürülmesi hedefleniyor."